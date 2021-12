Covid, il report dell’Iss: “Incidenza settimanale dei casi continua ad aumentare, ora a 351. Rt stabile a 1,13. Terapie intensive piene al 10,7%” (Di venerdì 24 dicembre 2021) continua ad aumentare l’Incidenza settimanale dei casi di Covid in Italia: nella settimana dal 17 al 23 dicembre ha raggiunto quota 351 positività ogni 100mila abitanti, contro i 241 dei sette giorni precedenti (10-16 dicembre). Rimane stabile – ma pur sempre sopra la soglia d’allarme – l’Rt, ovvero l’indice di trasmissibilità del virus, calcolato a 1,13 sui casi sintomatici e a 1,11 per quelli dove si è reso necessario il ricovero ospedaliero. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Cabina di regia del governo, i cui dati sono comunicati dall’Istituto superiore di sanità. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 10,7% contro il 9,6% del 16 dicembre. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021)adl’deidiin Italia: nella settimana dal 17 al 23 dicembre ha raggiunto quota 351 positività ogni 100mila abitanti, contro i 241 dei sette giorni precedenti (10-16 dicembre). Rimane– ma pur sempre sopra la soglia d’allarme – l’Rt, ovvero l’indice di trasmissibilità del virus, calcolato a 1,13 suisintomatici e a 1,11 per quelli dove si è reso necessario il ricovero ospedaliero. È quanto emerge dal monitoraggiodella Cabina di regia del governo, i cui dati sono comunicati dall’Istituto superiore di sanità. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 10,7% contro il 9,6% del 16 dicembre. Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale ...

