Comiso | tragico Natale | 15enne muore in un incidente

(Di venerdì 24 dicembre 2021), il giovane ha caduto con violenza dal proprio scooter: in corso le indagini per chiarire cons’è successo Tragedia aa poche ore dae una famiglia distrutta dal dolore. Nella serata del 23 un giovane di 15 anni, G.B., è morto a seguito di unstradale. Getty ImagesEra alla guida del suo scooter quando è caduto battendo violentemente a terra. Il giovanissimo indossava anche il casco ma le ferite sono state troppo profonde. È successo alle 19 circa non lontano dall’aeroporto Pio La Torre e l’allarme è stato lanciato da vari cittadini che il quel momento passavano da lì. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciatorein campo a 18 anni: addio ad Adrian Sandjo Da chiarire ora cos’è successo e probabilmente i passanti che hanno per primi chiamato i ...

