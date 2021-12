Alec Baldwin racconta l’incidente sul set: “Non dimenticherò mai” (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’attore statunitense Alec Baldwin ha pubblicato su Instagram un video in cui parla del tragico incidente avvenuto lo scorso ottobre sul set del suo film “Rust” e in cui ha perso la vita la direttrice della fotografia Halyna Hutchins. “Non dimenticherò mai – ha detto – quello che è successo, non passa giorno che non ci pensi”. A ottobre, in New Mexico, un colpo di pistola è uscito dalla canna della pistola di scena che l’attore aveva in mano, Hutchins è stata colpita a morte. Le indagini sono ancora in corse. Nel suo videomessaggio Baldwin augura “Merry Christmas…” e ringrazia chi gli è stato vicino “parenti, amici e colleghi”, per i tanti messaggi di incoraggiamento e vicinanza, “per le tante parole gentili” che gli hanno dato la forza di affrontare questo momento molto difficile. Leggi su tpi (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’attore statunitenseha pubblicato su Instagram un video in cui parla del tragico incidente avvenuto lo scorso ottobre sul set del suo film “Rust” e in cui ha perso la vita la direttrice della fotografia Halyna Hutchins. “Nonmai – ha detto – quello che è successo, non passa giorno che non ci pensi”. A ottobre, in New Mexico, un colpo di pistola è uscito dalla canna della pistola di scena che l’attore aveva in mano, Hutchins è stata colpita a morte. Le indagini sono ancora in corse. Nel suo videomessaggioaugura “Merry Christmas…” e ringrazia chi gli è stato vicino “parenti, amici e colleghi”, per i tanti messaggi di incoraggiamento e vicinanza, “per le tante parole gentili” che gli hanno dato la forza di affrontare questo momento molto difficile.

