Ajax, van der Sar: “Perdere giocatori a zero? Se diventa una moda, è una minaccia per il club” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Edwin van der Sar, direttore generale dell’Ajax, ha concesso un’intervista a Het Parool parlando della possibilità di Perdere a parametro zero alcuni giocatori. Su tutti Noussair Mazraoui e Andre Onana: “Se questa diventa una moda, è una minaccia per il club. Il nostro obiettivo è andare più lontano possibile in Europa, ma sono necessari i migliori giocatori. Dobbiamo proteggere il club nel lungo termine, pertanto potrebbe servire talvolta un approccio più di principio. Alcune trattative ci hanno portato via fin troppo tempo. Ovviamente vorremmo che Mazraoui restasse con noi, ma essendo a fine dicembre tutti sappiamo cosa può accadere“. IL SITO UFFICIALE DELL’Ajax SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 dicembre 2021) Edwin van der Sar, direttore generale dell’, ha concesso un’intervista a Het Parool parlando della possibilità dia parametroalcuni. Su tutti Noussair Mazraoui e Andre Onana: “Se questauna, è unaper il. Il nostro obiettivo è andare più lontano possibile in Europa, ma sono necessari i migliori. Dobbiamo proteggere ilnel lungo termine, pertanto potrebbe servire talvolta un approccio più di principio. Alcune trattative ci hanno portato via fin troppo tempo. Ovviamente vorremmo che Mazraoui restasse con noi, ma essendo a fine dicembre tutti sappiamo cosa può accadere“. IL SITO UFFICIALE DELL’SportFace.

Advertising

scuroscuroscuro : RT @sportface2016: #Ajax, #vanderSar: “Perdere giocatori a zero? Se diventa una moda, è una minaccia per il club” - sportface2016 : #Ajax, #vanderSar: “Perdere giocatori a zero? Se diventa una moda, è una minaccia per il club” - FcInterNewsit : ?? Il d.g. dell’Ajax torna a parlare di #Onana ???? - fcin1908it : Van Der Sar: 'Onana via a zero? Se diventa una moda, è una minaccia per l'Ajax' - BgnMiki : @er_pasca @RidTheRock Beh conta che hanno venduto van de beek per 40 mil(giocatore che aveva fatto un semifinale di… -