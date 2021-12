Tutta colpa di Freud 2 si farà? L’indizio sulla seconda stagione (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dopo il grande successo della prima stagione, i fan si chiedono se ci sarà “Tutta colpa di Freud 2”. Un indizio svela tutto. Tutta colpa di Freud 2 (Google Images)Tra i film del regista Paolo Genovese, “Tutta colpa di Freud” è sicuramente uno dei prodotti più riusciti. Sia al cinema che in televisione ha raggiunto grandi ascolti. Per questo motivo, si è deciso di renderlo anche una serie televisiva. Anche questa, proprio come il film, ha riscosso un certo successo. Cosa non scontata e che fa capire le tante qualità del prodotto confezionato. La trama parla di uno psicanalista separato e con tre figlie. Nel film, il ruolo è interpretato da Marco Giallini mentre nella serie da Claudio Bisio. Il ... Leggi su chenews (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dopo il grande successo della prima, i fan si chiedono se ci sarà “di2”. Un indizio svela tutto.di2 (Google Images)Tra i film del regista Paolo Genovese, “di” è sicuramente uno dei prodotti più riusciti. Sia al cinema che in televisione ha raggiunto grandi ascolti. Per questo motivo, si è deciso di renderlo anche una serie televisiva. Anche questa, proprio come il film, ha riscosso un certo successo. Cosa non scontata e che fa capire le tante qualità del prodotto confezionato. La trama parla di uno psicanalista separato e con tre figlie. Nel film, il ruolo è interpretato da Marco Giallini mentre nella serie da Claudio Bisio. Il ...

