Tra Pignatone e Lo Voi | alla procura di Roma vince la continuità

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Francesco Lo Voi, dal 2014guida delladi Palermo, sarà il nuovotore Capo di. Lo Voi prenderà il posto di Michele Prestipino. Il Csm, infatti, nel marzo del 2020 aveva votato a maggioranza la nomina dell’ex vice di Giuseppe, già capo de facto dopo il pensionamento di quest’ultimo. Contro quella nomina però iltore palermitano, all’epoca candidato sconfitto per l’incarico, fece ricorso al Tar. Il tribunale amministrativo prima, e il Consiglio di Stato poi, gli hanno dato ragione annullando la nomina di Prestipino. Così ieri durante la nuova votazione il Csm, nell’ultima seduta prima della pausa per le feste, ha scelto Lo Voi che ha battuto la concorrenza deltore generale di Firenze Marcello Viola (19 a 2, a cui si ...

accordi e ricorsi, tutte le tappe di un'odissea nata dal caso Palamara Più di due anni e mezzo dopo il pensionamento di Giuseppe, i pm romani avranno dunque un nuovo capo. Nel mezzo ci ...Amico di Giuseppe, nel 2002 è stato eletto consigliere del Csm. Nel 2010 fu designato, ... A Palermo,l'altro, lascia il processo sul caso Open Arms, che vede imputato Matteo Salvini.