Covid, picco di contagi anche nel Regno Unito: quasi 120 mila casi in 24 ore (Di giovedì 23 dicembre 2021) quasi 120 mila contagi in 24 ore. Come l’Italia, anche il Regno Unito, oggi 23 dicembre, tocca il picco assoluto di positivi registrati in un’unica giornata da quando la pandemia da Covid-19 è cominciata. I 119.789 casi segnalati dal bollettino giornaliero fornisce un chiaro quadro di una situazione ai limiti dell’emergenza. I decessi registrati sono stati 147, ancora in crescita dopo i 140 del precedente bollettino. Già nella giornata di ieri, 22 dicembre, il Paese di Boris Johnson aveva raggiunto il record di oltre 106mila positivi, ma la curva non accenna a frenare. I dati diffusi dalla britannica Health Security Agency riportano anche una diffusione della variante Omicron arrivata a 16.817 ... Leggi su open.online (Di giovedì 23 dicembre 2021)120in 24 ore. Come l’Italia,il, oggi 23 dicembre, tocca ilassoluto di positivi registrati in un’unica giornata da quando la pandemia da-19 è cominciata. I 119.789segnalati dal bollettino giornaliero fornisce un chiaro quadro di una situazione ai limiti dell’emergenza. I decessi registrati sono stati 147, ancora in crescita dopo i 140 del precedente bollettino. Già nella giornata di ieri, 22 dicembre, il Paese di Boris Johnson aveva raggiunto il record di oltre 106positivi, ma la curva non accenna a frenare. I dati diffusi dalla britannica Health Security Agency riportanouna diffusione della variante Omicron arrivata a 16.817 ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid picco Covid, le nuove misure contro Omicron nel mondo ... dai precedenti dieci, il periodo di isolamento per le persone che hanno contratto il Covid. Per ... alcuni esperti sostengono che il picco potrebbe essere passato: dopo i 27mila nuovi casi a livello ...

Covid nel Regno Unito: oggi 119.789 nuovi casi di contagio, mai così tanti Un documento pubblicato dall'Ufficio Nazionale di Statistica che fino ad oggi sono stati 173mila i casi di morte collegabili al Covid - 19. In un tweet il premier Boris Johnson ha ringraziato tutto ...

Covid oggi Italia, 44.595 contagi e 168 morti: bollettino 23 dicembre (Adnkronos) - Sono 44.595 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, giovedì 23 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid - regione per ...

