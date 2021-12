Oroscopo: i segni più ritardatari dello zodiaco (Di mercoledì 22 dicembre 2021) I vostri amici hanno ormai perso le speranze di vedervi arrivare in orario ad un appuntamento? Per voi è davvero complicato riuscire a mantenere la parola data e ad arrivare al momento giusto? Forse potreste dare la colpa anche alle stelle! Vediamo, secondo l’Oroscopo, quali sono i segni più ritardatari dello zodiaco! Quando avete un appuntamento non riuscite proprio ad arrivare in orario? I vostri amici e parenti si sono ormai arresi e si lamentano più di fronte al vostro ritardo davvero ingiustificabile? Oltre alle solite scuse che utilizzate, dall’aver dimenticato le chiavi di casa, passando per il tempo trascorso sotto la doccia, al traffico in strada e altro, potreste anche dare “la colpa” alle stelle. Secondo quanto riportato dall’Oroscopo, infatti, ci sono alcuni ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 22 dicembre 2021) I vostri amici hanno ormai perso le speranze di vedervi arrivare in orario ad un appuntamento? Per voi è davvero complicato riuscire a mantenere la parola data e ad arrivare al momento giusto? Forse potreste dare la colpa anche alle stelle! Vediamo, secondo l’, quali sono ipiù! Quando avete un appuntamento non riuscite proprio ad arrivare in orario? I vostri amici e parenti si sono ormai arresi e si lamentano più di fronte al vostro ritardo davvero ingiustificabile? Oltre alle solite scuse che utilizzate, dall’aver dimenticato le chiavi di casa, passando per il tempo trascorso sotto la doccia, al traffico in strada e altro, potreste anche dare “la colpa” alle stelle. Secondo quanto riportato dall’, infatti, ci sono alcuni ...

