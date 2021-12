Devastante incendio in un’abitazione | morta bambina di due anni e mezzo

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Unadi soli duein unscoppiato all’interno dell’abitazione in cui viveva a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento. Dramma nella serata di ieri a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, dove unadi duein seguito ad unL'articolo proviene da YesLife.it.

LaC news24

Tragedia a Palma di Montechiaro nell'agrigentino, dove ieri sera a causa di unin un'abitazione, è morta una bambina di due anni. Il rogo in un immobile su due piani di via San Giuseppe, si è sviluppato al primo piano, dove la bambina dormiva. I genitori si ...... ora parrebbe più probabile l'ipotesi di undovuto a un problema elettrico forse scaturito ... secondo una prima ricostruzione, stava al primo piano e dormiva quanto è scoppiato il...Si chiamava Ginevra Manganello la bimba di 2 anni morta ieri sera nell'incendio della sua abitazione a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento.Tragedia a Palma di Montechiaro nell’agrigentino, dove ieri sera a causa di un devastante incendio in un’abitazione, è morta una bambina di due anni. Il rogo in un immobile su due piani di via San Giu ...