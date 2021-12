Alessandro Basciano sceglie Sophie | ma Soleil lo riacchiappa «Mi piace come giochi» VIDEO

Advertising

GrandeFratello : Per la gioia delle nostre Vip, il parterre maschile si allarga: Alessandro Basciano è un nuovo concorrente di… - IsaeChia : #GfVip 6, Alex Belli confessa quando Soleil Sorge si è sbilanciata sul loro futuro (e qual è stata l’unica volta in… - giadinaa1927 : RT @TheBitchesAcc: siete solo invidiosi perché tutti vorreste un Alessandro basciano che vi svegli e vi massaggi come ha fatto con Soledad.… - zazoomblog : Gf Vip 6 la confusione di Alessandro Basciano: dice di aver “scelto” Sophie Codegoni poi passa la serata a flirtare… - blogtivvu : Basciano “ndo cojo cojo”: Soleil o Sophie? Per Alessandro l’obiettivo è la “conquista” e tutto fa brodo – VIDEO… -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandro Basciano

non è riuscito ad uscire dal suo ruolo di corteggiatore/tentatore. E così, buttato nella Casa del Grande Fratello Vip per creare dinamiche, sta cercando di far capitolare una tra ...Sta nascendo una nuova coppia nella casa del Gf Vip 2021 ? E' forse presto per dirlo ma certamente il feeling fra Soleil Sorge eè innegabile. I due si sono avvicinati moltissimo nelle ultime ore, e sembra evidente che vi sia un'attrazione reciproca, per lo meno a livello fisico. Il "tentatore" di Temptation ...Gf Vip 6, Alex Belli confessa quando Soleil Sorge si è sbilanciata sul loro futuro (e qual è stata l’unica volta in cui lui ha mentito). Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Basciano “ndo cojo cojo”: Soleil Sorge o Sophie Codegoni? Per Alessandro l’obiettivo è la “conquista” e tutto fa brodo, ecco i video.