WWE: Natalya sta allenando Liv Morgan nel suo dungeon (Di martedì 21 dicembre 2021) Natalya è indubbiamente uno dei "diamanti" più raffinati prodotti dalla famiglia Hart. Dopo essersi per tanti anni allenata nel dungeon della storica famiglia, ha deciso di aprire una palestra tutta per se insieme al marito dove ha la possibilità di allenare l'elite dei talenti del mondo del pro wrestling. In una recente intervista ha rivelato che Liv Morgan è attualmente sotto la sua ala protettiva. Le sue parole "Lei fa parte dell'elite del wrestling moderno. Io e mio marito la stiamo allenando nella nostra palestra ad inviti e sta facendo passi da gigante. E' con noi da circa un anno e sappiamo che può migliorare ancora di più sotto tutti gli aspetti, sia tecnici che comportamentali. E' molto promettente".

