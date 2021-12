Latina | spacciava cocaina nella zona dei pub | nei guai pusher 50enne

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Latina spacciava

La Stampa

droga portandosi dietro in macchina la figlia di 7 anni, la faceva stare sul sedile ... nata ad Albano, residente a Rocca di Papa, impegnata nella gestione di un bar in provincia di, è ...I carabinieri, infatti, sono riusciti a ipotizzare un sodalizio criminale checocaina in ...il denaro guadagnato dalla cessione della droga in un bar in un comune della provincia die ...Due uomini di 50 anni sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze di stupefacente, poiché trovati in possesso di 60 chilogrammi ...I miliari della Stazione Carabinieri di Latina Borgo Podgora, nel corso dello scorso fine settimana hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di droga due 55enni, ...