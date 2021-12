Il Google Earth della biologia | tutta la vita esistente a portata di clic

(Di martedì 21 dicembre 2021) Tutto l'albero, dall'alba dei tempi ad oggi, adi. Il progetto OneZoom è una mappa interattiva che raccoglie in un'unica visualizzazione tutte le 2,2 milioni di specie viventi ...

Gli scienziati hanno creato un albero della vita interattivo che mostra tutte le 2,2 milioni di specie esistenti, i loro rapporti e la loro evoluzione ...