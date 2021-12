I probabili esclusi di iOS 16 e iPadOS 16 | lista dei device

Leggi su optimagazine

(Di martedì 21 dicembre 2021) iOS 16 verrà rilasciato il prossimo anno: l’aggiornamento probabilmente taglierà fuori i vari iPhone 6S, iPhone 6S Plus ed il primo iPhone SE.16, invece, non dovrebbe riguardare iPad Mini 4, iPad Air 2, iPad di quinta generazione e iPad Pro 2015. Come riportato da ‘iphonesoft.fr‘, iOS 16 e16 richiederanno, per funzionare, almeno il processore Apple A10. Non è ancora detta l’ultima parola, visto e considerato che mancano ancora diversi mesi al lancio di iOS 16 e16, e che tutto potrebbe succedere. Le nuove versioni saranno presentate durante il WWDC 2022 di giugno, per poi essere effettivamente lanciate a partire dal prossimo settembre. Gli iPhone 6S, 6S Plus ed il primo iPhone SE sono arrivati sul mercato alla fine del 2015 ed all’inizio del 2016, ed hanno ricevuto tutti più di 6 anni di aggiornamenti software ...