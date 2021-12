Calcio, al via il consiglio Figc sul caso Salernitana (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ iniziato in Via Allegri il consiglio Federale Figc che vede all’ordine del giorno il caso Salernitana dopo la richiesta della Lega di Serie A di una proroga oltre il 31 dicembre 2021 e fino al termine del campionato per la cessione del club. In assenza di tale proroga e di un’offerta per la Salernitana, la pena sarebbe la caduta dell’affiliazione dal Calcio professionistico. Presenti in sede il presidente Gravina e le componenti, compreso il consigliere federale ed ex patron della Salernitana, Claudio Lotito, che non ha rilasciato dichiarazioni. La sede della Figc è presidiata da due blindati della polizia per il possibile arrivo di tifosi campani fuori dalla struttura. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ iniziato in Via Allegri ilFederaleche vede all’ordine del giorno ildopo la richiesta della Lega di Serie A di una proroga oltre il 31 dicembre 2021 e fino al termine del campionato per la cessione del club. In assenza di tale proroga e di un’offerta per la, la pena sarebbe la caduta dell’affiliazione dalprofessionistico. Presenti in sede il presidente Gravina e le componenti, compreso il consigliere federale ed ex patron della, Claudio Lotito, che non ha rilasciato dichiarazioni. La sede dellaè presidiata da due blindati della polizia per il possibile arrivo di tifosi campani fuori dalla struttura. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

