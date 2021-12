Virus, si corre verso un capodanno in arancione Speranza: "Stanno peggiorando tutti i parametri" (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il governo è preoccupato e non lo nasconde. La variante Omicron del CoronaVirus ha ormai invaso l'Europa, i primi dati la indicano come molto più contagiosa rispetto alla delta, che già lo era in maniera significativa nei confronti del Virus tradizionale Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il governo è preoccupato e non lo nasconde. La variante Omicron del Coronaha ormai invaso l'Europa, i primi dati la indicano come molto più contagiosa rispetto alla delta, che già lo era in maniera significativa nei confronti deltradizionale Segui su affaritaliani.it

Advertising

Agenzia_Ansa : Covid, l'Italia è in fase pandemica acuta. Una circolare del ministero della Salute indica che il virus corre e chi… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Covid, l'Italia è in fase pandemica acuta. Una circolare del ministero della Salute indica che il virus corre e chiede ch… - OfficialGattara : @TristeMietitore Soprattutto se, nel frattempo, tutti a lavorare in presenza affollando fabbriche, uffici e mezzi p… - rumar55 : @ErmannoKilgore Si ipotizza il tampone e si creò il deserto! Boom di feste private che tanto... se il virus corre s… - TerrinoniL : In Lombardia 33 casi della nuova variante sugli 84 in Italia: «Ora il virus corre, è l’ondata di Natale» -