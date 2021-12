Vaccini | inoculate 100mila dosi in una settimana in Sardegna

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Continua a crescere il numero delle vaccinazioni anti - Covid in. Nell'Isola, dal 13 al 19 dicembre, sono state sfiorate lesomministrazioni in unacon un incremento di ...

Advertising

adbs801 : @c_magistro E alle milioni di persone che si sono inoculate quei vaccini che cosa va detto? - colella_aniello : @IlariaBifarini @AlbertoBt15 Perseverare é diabolico!!! Non avete capito che piu inoculate questo siero e piu ci sa… - citynowit : ?? Inoculate 250 mila dosi nelle prime due settimane di dicembre - cottinilor : RT @AboutPharmaHPS: #Lombardia: oltre 57.000 le dosi booster anti-Covid-19 inoculate dal 10 novembre e oltre 500 le farmacie attualmente in… - AboutPharmaHPS : #Lombardia: oltre 57.000 le dosi booster anti-Covid-19 inoculate dal 10 novembre e oltre 500 le farmacie attualment… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini inoculate

Agenzia ANSA

Continua a crescere il numero delle vaccinazioni anti - Covid in Sardegna. Nell'Isola, dal 13 al 19 dicembre, sono state sfiorate le 100mila somministrazioni in una settimana con un incremento di ...Stando al report suianti Covid - 19, in Italia sono 105.743.083 le somministrazioni eseguite. Dai dati, ... 1.845.168 di Janssen e 1.548.000 di Pfizer pediatrico), ne sono stateil 95,...Record di vaccinazioni anti-Covid nelle farmacie di Palermo e provincia: secondo le rilevazioni di Federfarma Palermo, la scorsa settimana, nelle 87 farmacie che hanno attivato il servizio (58 in citt ...Continua a crescere il numero delle vaccinazioni anti-Covid in Sardegna. Nell'Isola, dal 13 al 19 dicembre, sono state sfiorate le 100mila somministrazioni in una settimana con un incremento di circa ...