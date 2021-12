Rogo distrugge 5 baracche in ghetto Foggia | nessun ferito

Advertising

Italia_Notizie : Giappone, rogo doloso distrugge una clinica medica nel centro di Osaka: almeno 19 i morti - PorcodelMolente : Giappone, rogo doloso distrugge una clinica medica nel centro di Osaka: almeno 19 i morti -

Ultime Notizie dalla rete : Rogo distrugge

ANSA Nuova Europa

Sul posto hanno operato i vigili del fuoco che, dopo aver spento l'incendio, hanno avviato accertamenti tecnici per risalire all'origine del. Nei giorni scorsi nella baraccopoli di Stornara (...di almeno 19 morti - 27 secondo altre fonti - il bilancio di un incendio scoppiato in un edificio a Osaka , in Giappone. Lo riferiscono i media locali, secondo i quali la polizia ritiene che l'origine ...(ANSA) - FOGGIA, 20 DIC - Cinque baracche del ghetto di Borgo Mezzanone (Foggia), dove vivono circa 2.000 braccianti soprattutto nordafricani, sono state distrutte da un incendio divampato all'interno ...Fiamme nella notte in un deposito di vetture di via Ripamonti, a Milano. Macchine e camion hanno preso fuoco ieri sera, poco prima delle 23. (ANSA) ...