“Quella cosa, non ne potevo più”. Stefano De Martino, finalmente parla su Belen Rodriguez (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sembra ieri che Belen Rodriguez e Stefano De Martino erano innamorati, contro tutti, soprattutto i paparazzi da cui fuggivano di continuo. Poi Santiago, la grande e brutta crisi, la rottura, il ritorno di fiamma ed un’altra fine che non sembra lasciare spazio a terze possibilità. L’ex ballerino di Amici è tornato a parlare della sua ex. Un’intervista esaustiva ma allo stesso diretta e spedita Quella rilasciata a la Repubblica da un nuovo Stefano De Martino. Nuovo, ma già da qualche tempo. Esattamente, direbbero i più maliziosi, da quando si è lasciato in via definitiva con Belen Rodriguez. Solamente un caso, come si è domandato l’intervistatore, oppure no? Stefano De Martino ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 20 dicembre 2021) Sembra ieri cheDeerano innamorati, contro tutti, soprattutto i paparazzi da cui fuggivano di continuo. Poi Santiago, la grande e brutta crisi, la rottura, il ritorno di fiamma ed un’altra fine che non sembra lasciare spazio a terze possibilità. L’ex ballerino di Amici è tornato are della sua ex. Un’intervista esaustiva ma allo stesso diretta e speditarilasciata a la Repubblica da un nuovoDe. Nuovo, ma già da qualche tempo. Esattamente, direbbero i più maliziosi, da quando si è lasciato in via definitiva con. Solamente un caso, come si è domandato l’intervistatore, oppure no?De...

Advertising

marattin : dei contribuenti i lavori sulle ville dei milionari, no, quella è una cosa buona e giusta. Nessuno sciopero, nessun… - disinformatico : Il voto elettronico è quella cosa che tutti gli esperti sconsigliano vivamente e che viene chiesta a gran voce solo… - borghi_claudio : Com'era quella cosa che il green pass ci consentiva di viaggiare e c'era la garanzia di non essere contagiosi? Ita… - TizianoG2 : RT @emme1908: SEEEEEE TUTTI SOTTO LA SUD PER UN PAREGGIOOO SEEEEE...MA COSA FA QUELL'UOMO VESTITO DI GIALLO CON UN FISCHIETTO IN BOCCA PERC… - Sabina57269535 : RT @uundefedeted: pierpaolo pretelli è quello che ricordava esattamente come era vestita giulia salemi sette anni prima ma non si ricorda c… -