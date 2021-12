Grande Fratello Vip 2021, Soleil Sorge: “Io e Alex Belli non abbiamo fatto l’amore” (video) (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nel corso dell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip 2021‘, in onda stasera, lunedì 20 dicembre, Soleil Sorge ha avuto modo di avere un ulteriore chiarimento con Alex Belli che, in questi giorni, sta cercando di ricucire lo strappo con Delia Duran: Io sono ferita come amica e non come donna. Tutto quello che ho fatto lo rifarei. Non credo di aver sbagliato con la persona sbagliata. Io ed Alex non abbiamo mai fatto l’amore. Ho una persona fuori di qui con cui ho fatto e voglio fare l’amore. Tutto il resto è noia. E’ facile equivocare un movimento sotto le coperte. In quei momenti stavamo ridendo, chiacchieravamo, vivevamo un momento di complicità ... Leggi su cityroma (Di lunedì 20 dicembre 2021) Nel corso dell’ultima puntata del ‘Vip‘, in onda stasera, lunedì 20 dicembre,ha avuto modo di avere un ulteriore chiarimento conche, in questi giorni, sta cercando di ricucire lo strappo con Delia Duran: Io sono ferita come amica e non come donna. Tutto quello che holo rifarei. Non credo di aver sbagliato con la persona sbagliata. Io ednonmai. Ho una persona fuori di qui con cui hoe voglio fare. Tutto il resto è noia. E’ facile equivocare un movimento sotto le coperte. In quei momenti stavamo ridendo, chiacchieravamo, vivevamo un momento di complicità ...

