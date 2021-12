Governo: Draghi, 'coesione sociale fondamentale su tutti i fronti' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "La coesione sociale è fondamentale per fare progressi su tutti i fronti". Lo ha detto il premier Mario Draghi nel corso delle dichiarazioni alla stampa col cancelliere tedesco Olaf Scholz, ricevuto oggi a Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Laper fare progressi su". Lo ha detto il premier Marionel corso delle dichiarazioni alla stampa col cancelliere tedesco Olaf Scholz, ricevuto oggi a Palazzo Chigi.

