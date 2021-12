Come sta Alex Zanardi, che è tornato a casa (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tutti ci speravano, nessuno osava dirlo a voce alta. Ma la notizia, bellissima, è finalmente arrivata: Alex Zanardi è di nuovo a casa. Lo ha annunciato la moglie Daniela attraverso il sito di BMW Group, di cui Alex è da tempo brand ambassador: «Alex ha potuto lasciare l'ospedale qualche settimana fa e ora è tornato a casa con noi. Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora, anche se in futuro ci saranno ancora dei soggiorni temporanei in cliniche speciali per effettuare misure di riabilitazione specifiche sul posto». Finalmente in famiglia Era il 19 giugno 2020, e durante una staffetta di beneficenza Zanardi ebbe un terribile incidente a bordo della sua handbike scontrandosi con un camion che proveniva ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Tutti ci speravano, nessuno osava dirlo a voce alta. Ma la notizia, bellissima, è finalmente arrivata:è di nuovo a. Lo ha annunciato la moglie Daniela attraverso il sito di BMW Group, di cuiè da tempo brand ambassador: «ha potuto lasciare l'ospedale qualche settimana fa e ora ècon noi. Abbiamo aspettato a lungo che ciò accadesse e siamo molto felici che sia stato possibile ora, anche se in futuro ci saranno ancora dei soggiorni temporanei in cliniche speciali per effettuare misure di riabilitazione specifiche sul posto». Finalmente in famiglia Era il 19 giugno 2020, e durante una staffetta di beneficenzaebbe un terribile incidente a bordo della sua handbike scontrandosi con un camion che proveniva ...

