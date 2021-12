Sophie Codegoni e l’incontro con Alessandro nudo in confessionale (Di domenica 19 dicembre 2021) Sophie Codegoni e l’esperinza in confessionale Il sabato sera nella casa del Grande Fratello Vip è sempre ricco di eventi. E anche questa settimana non potevano di certo mancare notizie a riguardo. Questa volta protagonista della storia è stata Sophie Codegoni. Nel video che possiamo vedere anche qui sotto, infatti, sta raccontando a Giacomo Urtis L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 19 dicembre 2021)e l’esperinza inIl sabato sera nella casa del Grande Fratello Vip è sempre ricco di eventi. E anche questa settimana non potevano di certo mancare notizie a riguardo. Questa volta protagonista della storia è stata. Nel video che possiamo vedere anche qui sotto, infatti, sta raccontando a Giacomo Urtis L'articolo proviene da Novella 2000.

MaurizioDiFusc1 : @karmasticazzi Sophie codegoni contro Gianmaria napoletano a baciato ubriaca Alessandro il ragazzo entrato due gior… - hopeangel365 : Sophie sotto un treno per Alessandro Basciano ???? #gfvip #lulù #soleil - sonya70766316 : RT @BamboloStan: Il consiglio che ha dato Soleil a Sophie di accelerare tutto con Gianmaria è buono solo per dare risposte alla Codegoni.… - BamboloStan : Il consiglio che ha dato Soleil a Sophie di accelerare tutto con Gianmaria è buono solo per dare risposte alla Code… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano pronto alla storia d'amore con Sophie Codegoni? -