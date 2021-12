Serie C 2021/2022: Reggiana devastante in casa col Teramo, è 5-0 (Di domenica 19 dicembre 2021) Match interessante e ricco di gol quello tra Reggiana e Teramo che si chiude con una vittoria casalinga per 5-0. Diversi gol, soprattutto nelle fasi iniziali, che portano dalla parte della Reggiana il match sin dall’inizio. Vittoria convincente della Reggiana, che viaggia forte al primo posto di questo campionato. Teramo invece che rimane impantanato al 17esimo posto, in piena zona retrocessione. LA CRONACA LIVE DEL MATCH PRIMO TEMPO – Match che parte subito molto forte, con la Reggiana che chiude in poco più di 10 minuti la pratica Teramo. Due gol di Lanini spianano la strada per i padroni della classifica. Sul finale di tempo, Cremonesi mette dentro il suo primo gol della partita. Si va negli spogliatoi sul 3-0. SECONDO TEMPO – Il secondo tempo ... Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) Match interessante e ricco di gol quello trache si chiude con una vittorialinga per 5-0. Diversi gol, soprattutto nelle fasi iniziali, che portano dalla parte dellail match sin dall’inizio. Vittoria convincente della, che viaggia forte al primo posto di questo campionato.invece che rimane impantanato al 17esimo posto, in piena zona retrocessione. LA CRONACA LIVE DEL MATCH PRIMO TEMPO – Match che parte subito molto forte, con lache chiude in poco più di 10 minuti la pratica. Due gol di Lanini spianano la strada per i padroni della classifica. Sul finale di tempo, Cremonesi mette dentro il suo primo gol della partita. Si va negli spogliatoi sul 3-0. SECONDO TEMPO – Il secondo tempo ...

Advertising

Gazzetta_it : Il Fenomeno compra il Cruzeiro: 'Lo riporterò ai fasti di un tempo' #Ronaldo - AlbertoBagnai : Per la serie “How it started, how it’s going”, un ritaglio di giornale dell’aprile 2019 e un’agenzia odierna. Per a… - Inter : ??? | HANDA Il portiere sloveno stacca Albertosi e sale nella top-10 dei giocatori con più partite nel campionato… - sportface2016 : #Basket #SerieA1 Il tabellino del derby di #Bologna, vince la #Virtus sulla #Fortitudo - sportface2016 : #SerieC 2021/2022: #Reggiana devastante in casa col #Teramo, è 5-0 -