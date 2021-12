Morgan insulta Selvaggia Lucarelli e Mariotto a Ballando con le Stelle | “Rubate gli stipendi”

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 19 dicembre 2021) La finale dicon leè stata scaldata dalla vena polemica di: il cantante, non nuovo a sfuriate nei confronti della giuria, si è scatenato anche dopo aver scoperto di essere arrivato al terzo posto al pari di Sabrina Salerno. A condannarlo anche i voti contrari die Guillermofurioso con i giudici dicon leTerzo posto con polemica pere Alessandra Tripodi. Il cantante, al centro dei momenti più infuocati di questa edizione, è furioso con i giudici dicon le. Non tutti, ma due in particolare:e Guillermo ...