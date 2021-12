Grande Fratello, un’ex protagonista del reality in dolce attesa svela di aspettare una femminuccia! (Di domenica 19 dicembre 2021) Mary Falconieri, ex gieffina della versione Nip del 2014, è in dolce attesa e ha annunciato ai suoi follower il sesso del bebè in arrivo. L’infermiera aveva partecipato al game-show di Canale 5 dove aveva conosciuto il dottore Giovanni Angiolini. Tra i due era nata un’intensa storia d’amore sotto i riflettori, proseguita anche fuori dalla Casa. Ma col tempo, le strade di Giovanni e Mary si sono divise e ad oggi conducono due vite completamente diverse. La Falconieri è felicemente legata a Giuseppe Schiavello, con il quale è convolata a nozze l’8 luglio 2021 e padre del bebè in arrivo. Era il mese di novembre quando la coppia aveva deciso di annunciare il lieto evento con queste parole: Siamo lieti di condividere con voi questa bellissima notizia… la nostra famiglia si allarga! Devo dire la verità: in questi mesi è stata dura, anzi durissima ... Leggi su isaechia (Di domenica 19 dicembre 2021) Mary Falconieri, ex gieffina della versione Nip del 2014, è ine ha annunciato ai suoi follower il sesso del bebè in arrivo. L’infermiera aveva partecipato al game-show di Canale 5 dove aveva conosciuto il dottore Giovanni Angiolini. Tra i due era nata un’intensa storia d’amore sotto i riflettori, proseguita anche fuori dalla Casa. Ma col tempo, le strade di Giovanni e Mary si sono divise e ad oggi conducono due vite completamente diverse. La Falconieri è felicemente legata a Giuseppe Schiavello, con il quale è convolata a nozze l’8 luglio 2021 e padre del bebè in arrivo. Era il mese di novembre quando la coppia aveva deciso di annunciare il lieto evento con queste parole: Siamo lieti di condividere con voi questa bellissima notizia… la nostra famiglia si allarga! Devo dire la verità: in questi mesi è stata dura, anzi durissima ...

