Alex Belli e Delia a Verissimo, Silvia Toffanin tuona: «È una gara a chi recita meglio: siete furbetti» (Di domenica 19 dicembre 2021) La coppia più chiacchierata del momento, Alex Belli e Delia Duran, ospiti a Verissimo. Nel salotto di Canale 5, l'ex gieffino che ha confuso le idee ai telespettatori e ha spezzato il... Leggi su leggo (Di domenica 19 dicembre 2021) La coppia più chiacchierata del momento,Duran, ospiti a. Nel salotto di Canale 5, l'ex gieffino che ha confuso le idee ai telespettatori e ha spezzato il...

Advertising

MediasetPlay : Direttamente dalla Casa di #GFVIP, oggi a #Verissimo, dalle 16.50 su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity,… - antonellina1986 : Ma le storie ig di Alex Belli le avete viste? Ma quanto è innamorato di Delia? Io boh #GFvip - 361_magazine : - TvCircle1 : RT @MediasetPlay: Ecco il videomessaggio che Mila Suarez ha mandato ad Alex Belli, ma che lui ha preferito non guardare. Mila, ricordando l… - Gina35415084 : RT @oltreme25: Alex che li stava prendendo per non far scendere Carola ma lei ha detto 'Gigi, mostriamo a tutti quanto sono belli i nostri… -