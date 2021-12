Sci alpino, startlist superG Val d’Isere 2021: programma, orari, tv, streaming. I pettorali delle italiane in gara (Di sabato 18 dicembre 2021) Domenica 19 dicembre (ore 11.00) andrà in scena il superG femminile della Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Seconda gara veloce sulle nevi francesi dopo la discesa libera di sabato, vinta da Sofia Goggia. La bergamasca, diventata nuova leader della classifica generale, a caccia di un nuovo successo e ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco. L’azzurra dovrà però fare i conti con una concorrenza spietata. La nostra portacolori, che ha avuto in dote il pettorale numero 5, incrocerà in particolar modo la connazionale Federica Brignone (col 7, vincitrice settimana scorsa), la svizzera Corinne Suter (9), l’austriaca Mirjam Puchner (12), la statunitense Breezy Johnson (15), l’austriaca Ramona Siebenhofer (18), la norvegese Raghnild Mowinckel (19), la ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) Domenica 19 dicembre (ore 11.00) andrà in scena ilfemminile della Val, prova valida per la Coppa del Mondo-2022 di sci. Secondaveloce sulle nevi francesi dopo la discesa libera di sabato, vinta da Sofia Goggia. La bergamasca, diventata nuova leader della classifica generale, a caccia di un nuovo successo e ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco. L’azzurra dovrà però fare i conti con una concorrenza spietata. La nostra portacolori, che ha avuto in dote il pettorale numero 5, incrocerà in particolar modo la connazionale Federica Brignone (col 7, vincitrice settimana scorsa), la svizzera Corinne Suter (9), l’austriaca Mirjam Puchner (12), la statunitense Breezy Johnson (15), l’austriaca Ramona Siebenhofer (18), la norvegese Raghnild Mowinckel (19), la ...

