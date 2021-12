Omicron, allarme Oms: “Diffusione molto più rapida di Delta”. Il 23 dicembre cabina di regia con Draghi, verso una nuova stretta (Di sabato 18 dicembre 2021) Il virologo Pregliasco: «Non è facile, ma potrebbe servire un nuovo lockdown». Aumentano i ricoveri tra i bambini Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 18 dicembre 2021) Il virologo Pregliasco: «Non è facile, ma potrebbe servire un nuovo lockdown». Aumentano i ricoveri tra i bambini

Advertising

MediasetTgcom24 : Omicron, l'allarme degli esperti: 'Negli Usa in arrivo una bufera virale' #Covid - fattoquotidiano : VARIANTE OMICRON I 'vaccini non basteranno a prevenire l'impatto', l'allarme arriva dal Centro europeo per le malat… - il_piccolo : Omicron, l’Oms lancia l’allarme ospedali. Pregliasco: “L’Italia in lockdown mitigherebbe la situazione” - il_piccolo : Omicron, l’Oms lancia l’allarme ospedali. Pregliasco: “L’Italia in lockdown mitigherebbe la situazione” - messveneto : Omicron, l’Oms lancia l’allarme ospedali. Pregliasco: “L’Italia in lockdown mitigherebbe la situazione”: Andreoni i… -