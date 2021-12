Inter | Eriksen è già in partenza

Leggi su footdata

(Di sabato 18 dicembre 2021) Martin Shoots ha assicurato che tra poche settimane il giocatore sarà in campo con la maglia di un altro club. Christian, l’agente: “Solo in Italia non può neanche allenarsi” “Era chiaro che sarebbe finita così, anche perché l’Italia è l’unico Paese che non permette di scendere in campo e neppure di allenarsi con un defibrillatore“, sono le parole del procuratore alla Gazzetta dello Sport. Il giocatore danese, vittima a giugno di un malore in campo durante la partita di Euro2020 contro la Finlandia, ha un defibrillatore sottocutaneo che non gli permette di svolgere attività agonistica in Italia. “Ma Chris è in buone condizioni fisiche. Giocherà ancora, sono ottimista, il calcio è la sua passione”.