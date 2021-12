Gasparri alla crociata contro Mimmo Lucano: 'Processate chi in Rai ha voluto una fiction su di lui' (Di sabato 18 dicembre 2021) Poteva mancare l'ululato dell'ex missino ora in Forza Italia che, mentre Carfagna e altri si sforzano di usare ile parole moderati e liberali, usa gli stessi toni che aveva quando era un fervido ... Leggi su globalist (Di sabato 18 dicembre 2021) Poteva mancare l'ululato dell'ex missino ora in Forza Italia che, mentre Carfagna e altri si sforzano di usare ile parole moderati e liberali, usa gli stessi toni che aveva quando era un fervido ...

Advertising

drconsulenze : @valeriosaitta1 @strange_days_82 Come fa a esistere forza Italia? Brunetta Ronzulli è quel …… che ambisce alla pdr,… - mariandres2014 : RT @globalistIT: - mirko_furlan : RT @globalistIT: - Birobiro72 : RT @CaressaGiovanni: Gasparri alla crociata contro Mimmo Lucano: “Processate chi in Rai ha voluto una fiction su di lui” - gasparripdl : RT @CaressaGiovanni: Gasparri alla crociata contro Mimmo Lucano: “Processate chi in Rai ha voluto una fiction su di lui” -