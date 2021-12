Ezio Greggio | «Il Trap scaramantico | un anno mi convocò allo stadio ogni domenica | come fossi un calciatore»

(Di sabato 18 dicembre 2021), sessantasette anni, piemontese. E grandissimo tifoso della Juventus. L’ha intervistato l’edizione odierna di TuttoSport. Qui riportiamo alcuni tratti salienti delle sue dichiarazioni. Sivori, Charles e Boniperti mi facevano sognare, ma sono affnato a tutte le Juventus. E ovviamente aattoni, un amico vero. Talmente bravo e, Giovanni, che unmitutte le domenicheun giocatore. Avevamo vinto una partita con me in tribuna era ilmi chiamava il venerdì affinché mi presentassi, ripetendosingolo gesto: medesimi vestiti, saluto ...

Sulle pagine di Tuttosport Ezio Greggio dice la sua sull'indagine delle plusvalenze che sta coinvolgendo da vicino la Juventus. Le sue parole: «Tanto rumore per nulla. Se succedesse qualcosa alla ...Greggio: «Se non la risolve Allegri, non lo fa nessuno. Gli ho detto che…». L'intervista al noto tifoso della Juventus Ezio Greggio, noto conduttore televisivo e grande tifoso della Juventus, è stato ...