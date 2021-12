Alessandro Borghi, chi è la fidanzata Irene Forti: “Lei è più interessante di me” (Di sabato 18 dicembre 2021) Alessandro Borghi è uno degli attori più importanti del panorama italiano. Le sue interpretazione, da Suburra a Diavoli, sono nella mente degli appassionati di cinema. Alessandro Borghi, nella sua vita privata, è legato ad Irene Forti. Una ragazza che lo ha rapito completamente e che gli fece fare una dichiarazione davvero molto bella. Si hanno davvero poche informazioni su Irene. Si sa che la ragazza ha, nel 2013, conseguito la laurea in Economia Aziendale alla Luiss mentre nel 2016 quella in Gestione delle Risorse Umane e Amministrazione del personale. Il suo percorso di studi l’ha portata ad essere una manager nel settore delle risorse umane e coaching esecutivo. Tra l’altro, sarebbe stato il capo di una grande azienda in Gran Bretagna. Londra, sembra, sia stato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 dicembre 2021)è uno degli attori più importanti del panorama italiano. Le sue interpretazione, da Suburra a Diavoli, sono nella mente degli appassionati di cinema., nella sua vita privata, è legato ad. Una ragazza che lo ha rapito completamente e che gli fece fare una dichiarazione davvero molto bella. Si hanno davvero poche informazioni su. Si sa che la ragazza ha, nel 2013, conseguito la laurea in Economia Aziendale alla Luiss mentre nel 2016 quella in Gestione delle Risorse Umane e Amministrazione del personale. Il suo percorso di studi l’ha portata ad essere una manager nel settore delle risorse umane e coaching esecutivo. Tra l’altro, sarebbe stato il capo di una grande azienda in Gran Bretagna. Londra, sembra, sia stato ...

