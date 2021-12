Terribile scontro a Montesacro | centauro in codice rosso

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ancora sangue sulle strade della Capitale. Unincidente è avvenuto questa mattina poco dopo le 6.30 in viale Adriatico, nel quartiere. Leggi anche:auto moto: 37enne morto sul colpo Incidente a, 48enne inIl sinistro che ha visto coinvolti una Peugeot 308 e un motoveicolo Kymko Kwang Yang, è avvenuto in Viale Adriatico, all'intersenzione con via dei Monti Lessini. Ad avere la peggio il motociclista, un 48enne poi trasportato inall'Umberto I. Sul posto per i rilievi la polizia locale del III Gruppo Nomentano; le indagini per capire l'esatta dinamica dell'incidente sono tuttora in corso.