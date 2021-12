Yuman | Tananai e Matteo Romano sono i vincitori di Sanremo Giovani

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Idi, che dall’1 al 5 febbraio potranno partecipare al Festival di2022 insieme ai Big. I loro nomistati annunciati durante la finale della gara andata in onda ieri, mercoledì 15 dicembre, su Rai 1.con Mille Nottiha presentato il suo pezzo Mille Notti, una ballata intensa in cui il giovane artista racconta la forza necessaria da ritrovare per superare i momenti difficili., di madre romana e padre capoverdiano, ha viaggiato tra Londra e Berlino e in questo fermento ha maturato le sue prime esperienze musicali. A Roma ha incontrato Francesco Cataldo che ora è il suo ...

Un grande in bocca al lupo agli artisti che rivedremo a febbraio sul palco dell'Aristone Matteo Romano e anche agli altri per il loro percorso professionale'.Un grande in bocca al lupo agli artisti che rivedremo a febbraio sul palco dell'Aristone Matteo Romano e anche agli altri per il loro percorso professionale". Leggi anche Sanremo, ...Ecco chi Tananai, uno dei tre vincitori del concorso canoro che lo porterà al Teatro Ariston tra i Big il prossimo febbraio.Con l'aggiunta di tre cantanti selezionati da Sanremo Giovani, è stato completato il cast di Artisti in gara alla 72°edizione del Festival dall’1 al 5 febbraio ...