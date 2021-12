Tampone ai vaccinati, Locatelli : "Ipotesi per i grandi eventi" (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo la stretta sugli arrivi in Italia dai Paesi Ue - che prevede il Tampone entro 24 ore prima anche per i vaccinati - il coordinatore del Cts e presidente del Css Franco Locatelli prevede questa ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Dopo la stretta sugli arrivi in Italia dai Paesi Ue - che prevede ilentro 24 ore prima anche per i- il coordinatore del Cts e presidente del Css Francoprevede questa ...

Ultime Notizie dalla rete : Tampone vaccinati Italia, rischio lockdown e limite ai viaggi per tutti: ecco perché ...Salute Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza per la quale da oggi è obbligatorio il tampone per ... Questo vuol dire che resteranno precluse ai non vaccinati una serie di attività sociali , come i ...

Covid, i leader all'Ue: 'Viaggi e Green pass, servono misure nazionali coerenti e concordate' Al Consiglio Europeo sul tavolo del summit di oggi c'è la decisione presa dall'Italia, che attraverso le nuove restrizioni ha imposto a chi rientra nel Paese la (ai non vaccinati) e il tampone (a chi invece è immunizzato). L'Unione Europea attraverso l'incontro tra i leader degli Stati membri cerca un'uniformità almeno in quanto alle regole in entrata e in uscita ...

Covid oggi Italia, Locatelli: "Tamponi a vaccinati? E' un'ipotesi" Adnkronos Commercio green pass falsi: eseguite 40 perquisizioni locali e 67 sequestri preventivi In pratica, persone che non avevano mai ricevuto alcun vaccino né eseguito alcun tampone potevano disporre di green pass prodotti aggirando i presidi di sicurezza informatica dei sistemi sanitari di ...

Tamponi per entrare in Italia, De Luca: “Polemica UE? Governo ha fatto bene” (LaPresse) Il governatore della Regione Campania, Vincenzo de Luca, commenta le reazioni dell'UE all'obbligo di tampone per l'ingresso in Italia. "Il governo ...

