Puzzer e un gruppo di esaltati volevano occupare l’ospedale di Pordenone. Rimedia un altro foglio di via (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Questore di Pordenone, Marco Odorisio, ha disposto il foglio di via obbligatorio per tre anni, dal comune di Pordenone, per Stefano Puzzer, portuale e leader della protesta contro il Green pass. Puzzer, già allontanato da Roma con analogo provvedimento, ha preso parte ieri a Pordenone a una manifestazione non autorizzata che intendeva occupare la direzione sanitaria dell’ospedale cittadino. La manifestazione NoVax di Pordenone, non preavvisata, è stata bloccata sul nascere. Via social, i manifestanti si erano autoconvocati. L’iniziativa era nata per sostenere il personale sanitario sospeso dal servizio, in occasione dell’entrata in vigore dal 15 dicembre dell’obbligo vaccinale per alcune categorie. I manifestanti erano un centinaio. ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Questore di, Marco Odorisio, ha disposto ildi via obbligatorio per tre anni, dal comune di, per Stefano, portuale e leader della protesta contro il Green pass., già allontanato da Roma con analogo provvedimento, ha preso parte ieri aa una manifestazione non autorizzata che intendevala direzione sanitaria delcittadino. La manifestazione NoVax di, non preavvisata, è stata bloccata sul nascere. Via social, i manifestanti si erano autoconvocati. L’iniziativa era nata per sostenere il personale sanitario sospeso dal servizio, in occasione dell’entrata in vigore dal 15 dicembre dell’obbligo vaccinale per alcune categorie. I manifestanti erano un centinaio. ...

Advertising

giusnico19511 : Mercoledì, 15 dicembre 2021 Pordenone, No Vax assaltano l'ospedale. Foglio di via per 3 anni a Puzzer Il gruppo vol… - FioriFlavio : @livetodisagree Puzzer era il responsabile di un gruppo sindacale dei portuali, ha contestato il GreenPass Ora chi… -