Concesso il differimento della pena ad Emilio Fede per il Ruby bis

Leggi su agi

(Di giovedì 16 dicembre 2021) AGI - Al giornalista, 90 anni, il tribunaleSorveglianza di Milano haildell'esecuzioneper la durata di un anno per le sue condizioni di salute "precarie" e in "progressivo peggioramento" e per "l'età avanzata”. Per il collegio, presieduto da Maria Paola Caffarena, in“non si ravvisano profili di attuale pericolosità sociale”. L'ex direttore del Tg4, condannato in via definitiva nell'aprile del 2019 a 4 anni e 7 mesi per il casobis e nel marzo 2021 a 2 anni per una tentata estorsione per un fotoricatto.