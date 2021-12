Australia | incidente con un castello gonfiabile uccide 4 bambini

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Orribile ed inaspettata la tragedia che ha avuto luogo a Devonport, in Tasmania, stato insulare dell’. Deiche giocavano e si divertivano all’interno di unsono morti. Una raffica di vento ha sollevato la struttura. 4sono purtroppo deceduti cadendo da 10 metri di altezza, altri 4 feriti in condizioni critiche mentre 1 è grave. Tragedia in: le dinamiche dell’con ilche ha ucciso 4Lascia da pensare molto da pensare sul senso della vita e su quanto poco, in questo caso davvero pochissimo, possa durare. Su quanto, a volte, qualcosa che ci può sembrare più innocente e sicuro, sia proprio ciò che ci fa più male e ci ...

Quattro bambini sono rimasti uccisi ed altri cinque feriti in unavvenuto oggi in un parco gonfiabili in. Mentre i bambini stavano giocando in un castello gonfiabile, una forte folata di vento lo ha trasportato in aria facendo poi cadere i ......gonfiale si è ribaltato per una folata di vento durante una festa di fine anno in. '... L'è avvenuto in mattinata (ora locale) nella scuola elementare di Hillcrest.(LaPresse) Tragedia a Devonport, una cittadina della Tasmania, in Australia. Quattro bambini sono morti e altri cinque sono rimasti feriti dopo essere ...Il gioco è stato sollevato in aria dal vento e i piccoli sono caduti: rimangono in ospedale altri quattro bimbi rimasti feriti ...