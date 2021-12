Caserma Carabinieri in fiamme: ferito un militare, fumo visibile per chilometri (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Incendio in una Caserma dei Carabinieri a Roma: un militare è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea. fiamme nella Caserma dei Carabinieri Salvo D’Acquisto, situata in via in… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Incendio in unadeia Roma: unè rimastoed è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea.nelladeiSalvo D’Acquisto, situata in via in… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

matteosalvinimi : Solidarietà ai Carabinieri della caserma 'Salvo d'Acquisto' di Tor di Quinto, a Roma, per i danni causati da un inc… - Corriere : Caserma dei carabinieri in fiamme a Roma: un militare si lancia dalla finestra per sfug... - francobus100 : Roma, incendio nella caserma dei carabinieri a Tor di Quinto: militare si lancia dalla finestra - Happy4Trigger : @RagnacciG @antoniope84 Ma magari solo per l'appalto della ricostruzione. So carabinieri, gente semplice che ammazz… - anto_galli4 : RT @_PistisSophia: Nel giorno dell'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale per le forze dell'ordine, a Roma, presso la Caserma Salvo D'Acq… -