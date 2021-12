Black Panther, il fratello di Chadwick Boseman favorevole al recasting: "Lui l'avrebbe voluto" (Di mercoledì 15 dicembre 2021) I fan invocano Marvel di ingaggiare un nuovo attore per il ruolo di Black Panther e il fratello del compianto Chadwick Boseman è d'accordo con loro. Il fratello di Chadwick Boseman, star di Black Panther scomparso prematuramente nel 2020, ha dichiarato che il defunto attore avrebbe voluto il recasting del ruolo di T'Challa nel franchise Marvel. La dichiarazione arriva dopo che molti fan hanno espresso il desiderio di vedere un altro attore impersonare l'amato personaggio. Dopo la morte di Chadwick Boseman, i Marvel Studios sono stati costretti a fare i conti col futuro del franchise decidendo di evitare il recasting. La ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 15 dicembre 2021) I fan invocano Marvel di ingaggiare un nuovo attore per il ruolo die ildel compiantoè d'accordo con loro. Ildi, star discomparso prematuramente nel 2020, ha dichiarato che il defunto attoreildel ruolo di T'Challa nel franchise Marvel. La dichiarazione arriva dopo che molti fan hanno espresso il desiderio di vedere un altro attore impersonare l'amato personaggio. Dopo la morte di, i Marvel Studios sono stati costretti a fare i conti col futuro del franchise decidendo di evitare il. La ...

Advertising

NoirInFestival : RT @uniiulm: ?? Domani si terrà l'ultima giornata del @NoirInFestival! Nell'Auditorium IULM verranno annunciati i vincitori del Premio Cali… - AnItalianStory1 : RT @cristhianebasta: Eldrige Cleaver in carcere cominciò a interessarsi ai temi politici degli afroamericani con un gruppo di altri detenu… - uniiulm : ?? Domani si terrà l'ultima giornata del @NoirInFestival! Nell'Auditorium IULM verranno annunciati i vincitori del… - PiccinelliPaolo : L’attrice Letitia Wright, protagonista di Black Panther, è contraria al vaccino covid. Potrebbe stracciare il contr… - alichiuse : La Black Panther che racconta dei suoi sessanta limoni e Manuel che non possiamo vederlo ma io sono S I C U R A fos… -