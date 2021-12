Australian Open 2022 | le entry-list delle qualificazioni maschili e femminili 18 italiani al via

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) La stagione tennistica 2021 è ormai andata in archivio dopo la conclusione della Coppa Davis, ma tra meno di un mese si tornerà a fare maledettamente sul serio con leper il primo Grand Slam del: gli. A Melbourne, dal 10 al 14 gennaio, andranno in scena infatti i tabelloni di singolare che metteranno in palio gli ultimi posti a disposizione per il main draw (che scatterà il 17). Al momento della pubblicazioneprovvisorie, sono ben 18 i tennistiiscritti alleper il Majoro. Si tratta di Federico Gaio, Salvatore Caruso, Alessandro Giannessi, Gian Marco Moroni, Franco Agamenone, Roberto Marcora, Thomas Fabbiano, Flavio Cobolli, Lorenzo ...

Matteo Berrettini è pronto a ripartire dopo l'infortunio che lo ha fermato nelle Atp finals. "Sto bene, giocherò regolarmente Atp Cup ed", ha detto ieri, tornando anche sul tema della vaccinazione anti Covid, richiesta dal governo australiano, e dopo il caso Djokovic. "Per me vaccinarsi è la cosa giusta da fare per far ...La stagione appena conclusa è stata per la Federazione tennistica russa una delle migliori della propria storia. La squadra sovietica ha trionfato in praticamente tutte le competizioni ...Matteo Berrettini non vede l’ora di iniziare una nuova stagione. Il tennista romano reduce da un infortunio che gli ha impedito di concludere le ATP Finals di Torino guarda con fiducia al prossimo fut ...La stagione tennistica 2021 è ormai andata in archivio dopo la conclusione della Coppa Davis, ma tra meno di un mese si tornerà a fare maledettamente sul serio con le qualificazioni per il primo Grand ...