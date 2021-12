Tommaso Zorzi prende in giro il triangolo tra Delia, Soleil e Alex e fa divertire tutto il web (Di martedì 14 dicembre 2021) Ieri è andata in onda un’altra puntata di Grande fratello vip dove, ad avere un’importante attenzione, è stato il triangolo Delia Duran, Soleil Sorge e Alex Belli. Su questa tormentata storia d’amore si è espresso, divertito, anche Tommaso Zorsi sui social e ha fatto divertire tutto il web. Vediamo cosa è accaduto in puntata e come ha commentato Tommaso Zorzi. Ieri a Il Grande fratello vip ha tenuto banco il triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge Ieri a il Grande fratello vip è andata Delia Duran per lasciare Alex Belli e gli ha detto: “Sono arrivata per dirti che nessuno ti aveva abbandonato e non eri da solo. ... Leggi su baritalianews (Di martedì 14 dicembre 2021) Ieri è andata in onda un’altra puntata di Grande fratello vip dove, ad avere un’importante attenzione, è stato ilDuran,Sorge eBelli. Su questa tormentata storia d’amore si è espresso, divertito, ancheZorsi sui social e ha fattoil web. Vediamo cosa è accaduto in puntata e come ha commentato. Ieri a Il Grande fratello vip ha tenuto banco ilBelli,Duran eSorge Ieri a il Grande fratello vip è andataDuran per lasciareBelli e gli ha detto: “Sono arrivata per dirti che nessuno ti aveva abbandonato e non eri da solo. ...

Advertising

LaDivinaZo : @break_chainz @tommaso_zorzi No vabbè tanta stima per gli indiani che sono diventati i miei preferiti dopo questa - Garbino_ : @GiugniLara @aosolillo Non ho mai detto che Alex fosse un concorrente migliore di Zorzi ma che fosse tra i migliori… - luisakaty76 : RT @break_chainz: @tommaso_zorzi Le soap indiane sono più credibili - zazoomblog : GF Vip 6: Tommaso Zorzi commenta il siparietto di Alex Soleil e Delia Duran - #Tommaso #Zorzi #commenta… - LuciaVenezia5 : @Lenasantoro11 @tommaso_zorzi @stefyorlando @SimoGianlorenzi @tommistanza Questi si sono veri e mi piacciono since… -