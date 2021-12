Palermo, Ersu: in pagamento 7.818 borse di studio per studenti. Ecco la graduatoria (Di martedì 14 dicembre 2021) L’Ersu, con decreto numero 185 del 14 dicembre 2021, ha impegnato i primi 16 milioni di euro per il pagamento di borse di studio per l’anno accademico 2021/2022. Le borse sono riservate agli studenti frequentanti istituzioni pubbliche (statali e non) della Sicilia occidentale di livello universitario, comprese le accademie di belle arti e i conservatori di musica. Contestualmente, con decreto il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 14 dicembre 2021) L’, con decreto numero 185 del 14 dicembre 2021, ha impegnato i primi 16 milioni di euro per ildidiper l’anno accademico 2021/2022. Lesono riservate aglifrequentanti istituzioni pubbliche (statali e non) della Sicilia occidentale di livello universitario, comprese le accademie di belle arti e i conservatori di musica. Contestualmente, con decreto il Mattino di Sicilia.

