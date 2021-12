Mihaela Kleics, uccisa con 30 coltellate. Aveva denunciato il suo assassino (Di martedì 14 dicembre 2021) 30 coltellate in varie parti del corpo; così è stata ritrovata Mihaela Kleics, cinquantenne rumena assassinata nella sua casa in via della Musica, a Quartu Sant’Elena, nel cagliaritano. 30 coltellate che secondo gli inquirenti sarebbero state inferte da Sandro Sarais, compagno di Kleics che, dopo il delitto, è stati rintracciato dai carabinieri nelle campagne di Solanas, con ferite, probabilmente autoinferte, ai polsi e alla gola. Trasferito in ospedale Brotzu, l’uomo è piantonato dagli agenti, in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario e in attesa di poter essere interrogato. Al momento risulta l’unico indagato per la morte di Mihaela Kleics, che da circa un anno si era trasferita nell’appartamento, raggiunta qualche mese dopo da lui, dove ha trovato la ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 14 dicembre 2021) 30in varie parti del corpo; così è stata ritrovata, cinquantenne rumena assassinata nella sua casa in via della Musica, a Quartu Sant’Elena, nel cagliaritano. 30che secondo gli inquirenti sarebbero state inferte da Sandro Sarais, compagno diche, dopo il delitto, è stati rintracciato dai carabinieri nelle campagne di Solanas, con ferite, probabilmente autoinferte, ai polsi e alla gola. Trasferito in ospedale Brotzu, l’uomo è piantonato dagli agenti, in stato di fermo con l’accusa di omicidio volontario e in attesa di poter essere interrogato. Al momento risulta l’unico indagato per la morte di, che da circa un anno si era trasferita nell’appartamento, raggiunta qualche mese dopo da lui, dove ha trovato la ...

