Incontro Nedved-Raiola | due calciatori nel mirino della Juventus!

(Di martedì 14 dicembre 2021) Non è più un segreto ormai la cena tra Pavele Minotenutasi nella serata di ieri a Torino. Come riportato da Sportmediaset, oltre al rapporto di amicizia e la stima reciproca che lega il vicepresidenteJuventus e il super agente, probabilmente l’tra i due è stata anche un’occasione per parlare di mercato.Juventus Calciomercato La società bianconera infatti, sembrerebbe essere alla ricerca di un rinforzo sulla fascia sinistra da regalare a Max Allegri. Tra i papabili ci sarebbero il giallorosso Riccardo Calafiori e l’olandese Owen Wijnald, ventiduenne attualmente in forza all’ Alkmaar Zaanstreek. Sembrerebbe dunque una cena di mercato quella tra, in attesa di sviluppi, è certo comunque che la Juventus debba ...

Advertising

Gazzetta_it : Nedved e Raiola a cena insieme a Torino: i nomi di mercato sul tavolo - juvesr27 : RT @Gazzetta_it: Calafiori, Wijndal e... I nomi sul tavolo di Nedved e Raiola. Occhio a un big - sportli26181512 : Calafiori, Wijndal e... I nomi sul tavolo di Nedved e Raiola. Occhio a un big: Calafiori, Wijndal e... I nomi sul t… - GiovaAlbanese : RT @Gazzetta_it: Calafiori, Wijndal e... I nomi sul tavolo di Nedved e Raiola. Occhio a un big - Gazzetta_it : Calafiori, Wijndal e... I nomi sul tavolo di Nedved e Raiola. Occhio a un big -

Ultime Notizie dalla rete : Incontro Nedved

Il rapporto tra il vice presidente della Juventus, Pavel, e il suo ex agente, Mino Raiola, si basa su un legame umano più che consolidato. C'è stima, e rispetto reciproco, c'è soprattutto un modus operandi che nel tempo ha concesso alla Juve l'...Calciomercato Juventus, Raiola a cena con: discorsi aperti, gli scenari Pavel© LaPresseIl super agente è spesso impegnato in autentici tour de force con incontri che si susseguono ...Sirene bianconere per il giovane terzino. Ma non sarà semplice, il contratto lo lega ai giallorossi fino al 2025 ...Ieri incontro di mercato tra la Juventus e Mino Raiola con Nedved al tavolo per pianificare insieme le strategie per il futuro bianconero.