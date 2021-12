Gli Autogol imitano Conte: "Inzaghi vince grazie a me" (Di martedì 14 dicembre 2021) Coconduttori dei Gazzetta Sports Awards 2021, Gli Autogol si sono dilettati a imitare i loro cavalli di battaglia (Allegri, Ibrahimovic e Conte) ai nostri microfoni Leggi su video.gazzetta (Di martedì 14 dicembre 2021) Coconduttori dei Gazzetta Sports Awards 2021, Glisi sono dilettati a imitare i loro cavalli di battaglia (Allegri, Ibrahimovic e) ai nostri microfoni

Advertising

michaelgscott0 : RT @Gazzetta_it: VIDEO Gli Autogol, Conte: 'Inzaghi vince grazie a me' - Gazzetta_it : VIDEO Gli Autogol, Conte: 'Inzaghi vince grazie a me' - Civppix1 : RT @masolinismo: Il Papa insieme a Dio (Gli Autogol) - Oswald18593856 : @CucchiRiccardo Aggiungo che privarsi di Luis Alberto sarebbe un autogol. I giocatori di classe seppur discontinui… - clarkeismo : @iltonaliano99 Qua altro che autogol serve una benedizione per gli infortuni -