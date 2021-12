GFVip, Soleil Sorgé in lacrime per Alex Belli: “Ammetto che fa malissimo” (Di martedì 14 dicembre 2021) Serata molto difficile per Soleil Sorgé, influencer italo-americana e attuale gieffina, a causa della sua intricata relazione con Alex Belli. In questi giorni è successo davvero di tutto, andiamo quindi per gradi e vediamo cosa è successo. La trappola di Soleil Nella giornata di ieri, l’influencer e l’attore hanno avuto un’accesa litigata proprio per i L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Serata molto difficile per, influencer italo-americana e attuale gieffina, a causa della sua intricata relazione con. In questi giorni è successo davvero di tutto, andiamo quindi per gradi e vediamo cosa è successo. La trappola diNella giornata di ieri, l’influencer e l’attore hanno avuto un’accesa litigata proprio per i L'articolo

Advertising

GrandeFratello : Samy diretto su Alex: ecco il suo pensiero sul suo rapporto con Soleil... #GFVIP - GrandeFratello : Soleil non usa mezzi termini... ?? #GFVIP - GrandeFratello : Delia in passerella... nel frattempo sul led in Casa si susseguono le immagini di Alex e Soleil nelle ultime settim… - sonya70766316 : RT @ggguore: Non facciamo passare Soleil per la vittima di tutto questo. È ovvio che Alex si sia comportato di merda, è indubbio e questo l… - NinaDobrevmyon1 : RT @afiresign_: Sei Soleil si sveglia e piange, finge. Se Soleil si sveglia sorridente, finge. Se Soleil dice che gli mancherà perché ha… -