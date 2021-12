Furti in centro a Pomezia, ladri puntano una pizzeria: 1 arresto e 1 denuncia (Di martedì 14 dicembre 2021) Una pizzeria di Pomezia era finita nel mirino di due ladri. Grazie però alla tempestiva segnalazione del titolare, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia sono riusciti a fermare i due responsabili. I militari hanno arrestato un uomo di 30 anni e denunciato in stato di libertà un suo coetaneo, entrambi originari di Roma. Entrambi sono ritenuti responsabili di tentato furto aggravato in una pizzeria. Furti a Pomezia: pizzeria nel mirino dei ladri Nel corso del fine settimana, infatti, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio appositamente intensificati per la prevenzione dei Furti nel centro abitato di Pomezia, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 14 dicembre 2021) Unadiera finita nel mirino di due. Grazie però alla tempestiva segnalazione del titolare, i Carabinieri della Compagnia disono riusciti a fermare i due responsabili. I militari hanno arrestato un uomo di 30 anni eto in stato di libertà un suo coetaneo, entrambi originari di Roma. Entrambi sono ritenuti responsabili di tentato furto aggravato in unanel mirino deiNel corso del fine settimana, infatti, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio appositamente intensificati per la prevenzione deinelabitato di, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile sono ...

