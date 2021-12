TIM non sarà più tra gli sponsor di Sanremo (Di lunedì 13 dicembre 2021) Mancano poco più di due mesi alla messa in onda della nuova edizione del Festival della Canzone Italiana condotto da Amadeus e in quel di Sanremo sembra essere ormai tutto pronto (o quasi!). Tra spoiler inattesi e gradite conferme, il cast ufficiale è stato finalmente annunciato, ma ad attirare l’attenzione, adesso, è la questione relativa agli spazi pubblicitari. Stando a quanto rivelato da Il Messaggero, infatti, la TIM non sarà più tra gli sponsor della kermesse. TIM non più sponsor di Sanremo, ma Viale Mazzini rassicura: per Sanremo “c’è la fila!” La notizia giunge come un fulmine a ciel sereno e segna la fine di una collaborazione nata diverso tempo fa. Difatti, per cinque anni la società di telecomunicazioni TIM ha sponsorizzato il Festival di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 dicembre 2021) Mancano poco più di due mesi alla messa in onda della nuova edizione del Festival della Canzone Italiana condotto da Amadeus e in quel disembra essere ormai tutto pronto (o quasi!). Tra spoiler inattesi e gradite conferme, il cast ufficiale è stato finalmente annunciato, ma ad attirare l’attenzione, adesso, è la questione relativa agli spazi pubblicitari. Stando a quanto rivelato da Il Messaggero, infatti, la TIM nonpiù tra glidella kermesse. TIM non piùdi, ma Viale Mazzini rassicura: per“c’è la fila!” La notizia giunge come un fulmine a ciel sereno e segna la fine di una collaborazione nata diverso tempo fa. Difatti, per cinque anni la società di telecomunicazioni TIM haizzato il Festival di ...

Advertising

AnnaSerturini : Non sarà mai una partita qualunque. Non sarà mai la partita giocata solo da chi scende in campo. Sara’ la partita… - marattin : Sulla partita Tim, non servono slogan e ideologie ma pragmatismo e concorrenza. Il mio articolo di stamani su Milan… - TIM_Official : Attiva #TIMVISION Calcio e Sport e non perderti gli ottavi di finale della UEFA #ChampionsLeague su Infinity+ e tut… - Andrea_V_73 : @lauranaka @finanza_online @pelias01 @Barbaga3Gaetano @MaurilioVitto @EdoardoSecchi_ @Troglotrading @carloalberto… - AlbertoNisolini : RT @sole24ore: Sanremo, Tim non è più sponsor unico «ma gli inserzionisti fanno la fila» -